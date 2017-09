Sommige slachthuizen namen al pak maatregelen

Bij varkensslachthuis De Coster bijvoorbeeld in Ruiselede waren er al camera’s, maar daar zijn er nog bijgekomen, op cruciale plaatsen. Hier let ook iedereen er heel goed op dat de dieren verdoofd zijn in de gaskamer voor ze geslacht worden. Het slachthuis draagt dierenwelzijn hoog in het vaandel. De milieuvergunning legt nu aantallen op, maar het idee van Gaia om dat op basis van het dierenwelzijn te doen, krijgt hier bijval.

Bij De Coster werken zo’n 85 mensen. Ontslagen omwille van het slecht behandelen van varkens waren er nog nooit, wel werden werknemers al eens op de vingers getikt. De zaakvoeder is ook voorstander van een convenant in de sector omdat dat alleen maar het dierenwelzijn ten goede kan komen.