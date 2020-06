Sp.a – stadsmakers Oostende stelt (de)kolonisatie van Oostende voor

De laatste weken is heel wat te doen rond de monumenten van Leopold II. Sp.a – stadsmakers stelt daarom de (de)kolonisatie van Oostende voor.

De partij pleit voor een kenniscentrum met museum over de koloniale periode op de huidige zwembadsite, een Patrice Lumumbaplein nabij de Drie Gapers én historisch kritische duiding in het straatbeeld.

Gemeenteraadslid Jan Vanroose: “Het is noodzakelijk om een historisch correct, maar wel evenwichtig en kritisch beeld van Oostende in het straatbeeld te brengen. Oostende werd grootgemaakt door Leopold II, dat valt niet te ontkennen, maar dit werd wel gerealiseerd met bloedgeld, ten koste van miljoenen doden. Dat mogen we absoluut niet vergeten.“

"Niet meer wachten om stappen te zetten"

De partij volgt dus de visie van burgemeester Tommelein en schepen Beirens. “Alle democratische fracties willen hetzelfde. Laat ons er dan ook samen werk van maken. We moeten echter niet langer wachten om nu al stappen te zetten”, klinkt het.

