Sp.a Brugge en Brugse Vrijen samen naar kiezer

Burgemeester Renaat Landuyt trekt de lijst, gemeenteraadslid Sammy Roelant wordt het gezicht voor de Brugse Vrijen. Hij stapte vorig jaar uit Groen en zetelde sindsdien als onafhankelijke samen met het OCMW-raadslid Philip Blondeel. Volgens hen is het belangrijk dat alle progressieve krachten in Brugge elkaar versterken. "Wij zijn ons programma uit 2012 trouw gebleven en hebben het uitgevoerd", zegt burgemeester Landuyt. "Maar zes jaar is een lange tijd. De tijd is dus rijp voor weer nieuwe ideeën".