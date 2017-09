Sp.a klaagt openbaar vervoer in West-Vlaanderen aan

De dienstverlening van het openbaar vervoer laat te wensen over en zeker in onze provincie, zegt sp.a-voorzitter John Crombez. Om dat aan te tonen heeft hij een ludieke actie opgestart en enkele sp.a-jongeren uitgedaagd om met het openbaar vervoer tot bij hem thuis te geraken.

Jongsocialisten uit drie uithoeken van de provincie Watou, Kooigem en Dentergem werden uitgedaagd om gisteren met het openbaar vervoer tot bij John Crombez thuis te geraken voor een klein feestje. Het laatste team was om half acht nog steeds niet aangekomen. En dat is volgens de sp.a tekenend voor het beleid rond openbaar vervoer. “In de praktijk komt het er op neer dat het openbaar vervoer in landelijk Vlaanderen voortaan geen taak meer is van De Lijn. De belbus wordt vervangen door ‘vervoer op maat’, een combinatie van private en publieke initiatiefnemers. Dat is de mensen blaasjes wijsmaken”, stelt Crombez.

Sp.a stelt voor om de belbus te updaten. Zo willen ze de volgens hen te kleine belbusgebieden vervangen door grotere regio’s met meerdere busjes. Ook een plaatsje reserveren zou simpeler moeten kunnen, met een app of sms bijvoorbeeld.