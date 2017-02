Met een grote meerderheid heeft de Oostendse sp.a beslist om tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 niet als 'sp.a' naar de kiezer te trekken, maar als stadslijst.

Ruim 110 leden stemden voor, 18 stemden tegen en 8 leden onthielden zich op de bijeenkomst deze morgen. Bedoeling is om een meer mensen te betrekken bij de lijst, niet alleen leden van de huidige sp.a. De naam van de stadslijst staat nog niet vast. "In het najaar van 2017 zal een Oostendse G100 worden georganiseerd", klinkt het bij sp.a. "We zullen 100 Oostendenaars bijeenbrengen om samen een voorstel van programma te maken."