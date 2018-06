Sp.a-open wil verder besturen in Diksmuide

Naast Vanlerbeghe staan schepen Karline Ramboer en OCMW-raadslid Thierry Hardy op plaatsen twee en drie. De lijst wordt geduwd door schepen Bieke Moerman. Op de lijst staan er twaalf mannen en dertien vertrouwen. Er staan ook 13 nieuwkomers op de lijst.

Coalitie na 2018?

In Diksmuide is Lies Laridon van CD&V burgemeester. Haar partij valt in 2012 terug van 10 naar 9 zetels, en dat worden er uiteindelijk maar 8 want raadslid Mieke Vanrobaeys besluit vrijwel meteen om als onafhankelijke te zetelen. De christendemocraten gaan in zee met sp.a met een krappe meerderheid van maar 13 op 25 zetels. In de oppositie zetelen N-VA en IDEE 2006.

Vijf zetels behouden

SP.a- Open hoopt bij de komende verkiezingen beloont te worden voor zijn engagement. Toch wordt het volgens de eerste schepen moeilijk om meer zetels te halen. ‘In tegenstelling tot in 2012 komt Groen wel op. Dus onze vijf zetels behouden zou al mooi zijn. Wat na 2018? De coalitie met CD&V verloopt zeer goed. Dus als de kiezer ons opnieuw het vertrouwen schenkt, willen we graag deze coalitie verderzetten”, besluit Vanlerberghe.

