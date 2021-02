Sp.a wil zomerfonds voor festivals

De Vlaamse ministers Hilde Crevits en Zuhal Demir voorzien 60 miljoen euro als ondersteuning van de festivalsector, deels terugbetaalbare voorschotten, en deels geld om een evenement coronaproof te laten verlopen.

Er bestaat dus eigenlijk al een fonds voor evenementen. Organisatoren kunnen een project indienen en krijgen daarvoor een budget. Het probleem met de huidige regelgeving is echter dat organisatoren rekening moeten houden met de op vandaag geldende maatregelen. Wij pleiten voor een echt zomerfonds, zei Vlaams Sp.a parlementslid Maxim Veys vandaag. Hij kwam de temperatuur opmeten in Dranouter.

Maxim Veys: “Tot 1,8 miljoen euro kan men intekenen op een buffer, maar veel van die modaliteiten zijn nog niet duidelijk. Het belangrijkste is dat ze kunnen beginnen plannen en organiseren. Artiesten boeken, het veld inzaaien, want er staat nog geen gras op. Dat moet allemaal gebeuren. Dan moeten ze afwegen of die kost het risico waard is. Daar moet Vlaanderen helpen. Er moet een vlotte aanvraagprocedure komen. En duidelijkheid waarvoor de middelen precies dienen. Dan kunnen ze een keuze maken.”

Heel wat vragen

Een lovenswaardig initiatief, maar er zijn nogal wat vragen bij de organisatoren. Een coronaproof festival is eigenlijk het organiseren niet waard. Bavo Vanden Broeck, Festival Dranouter: “Als je een festival wil organiseren, moet je het DNA ervan bekijken. Voor ons is dat: veel volk samen, dicht bij elkaar. Ambiance, van het ene podium naar het andere hollen. Als je verplicht op anderhalve meter moet neerzitten, dan kan je onmogelijk een festival organiseren. Dan valt die piste weg. Ofwel organiseren wij Dranouter op volle capaciteit, want dat is de enige rendabele manier. Ofwel is er geen festival, en moeten we bekijken of er een alternatief kan.”

Vorig jaar organiseerde Dranouter concerten voor 200 mensen. Door de kleinschaligheid is dat perfect haalbaar. Maar een festival die naam waardig, vergt heel wat meer inspanningen. Bavo Vanden Broeck: “Wat voor ons heel belangrijk is, is om te weten binnen welk kader we mogen werken. 15 maart wordt vooropgesteld als datum waarop duidelijkheid komt voor de festivalsector. We kijken ook uit naar duidelijkheid in de regelgeving van die vangnetten. Dan kunnen we beslissen of we daar in stappen.”