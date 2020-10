Zaterdag organiseerde sp.a in Harelbeke een inzameling ter gelegenheid van de Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede. Net als in de rest van Vlaanderen zijn er heel mensen die het met minder dan het minimum moeten stellen. Zo groeit in Harelbeke zo'n tien procent van de kinderen tussen 0 en 3 jaar op in armoede.