Er hing een doordringende geur en aan de rand van het spaarbekken waren er slierten van stookolie te zien. De scheepvaartpolitie kwam ter plaatse en stelde een onderzoek in. Wie de vervuiler is, is nog niet bekend.

De brandweer heeft de aangelegde boten onderzocht, maar vond geen lek. Het oliespoor van enkele tientallen meter lang werd met detergenten bestreden. Maar nadien ontstond een nieuwe vlek.