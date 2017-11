Dat schrijven Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad. Op het spandoek stond 'Rommel = Rommel', verwijzend naar burgemeester Janna Rommel-Opstaele. De burgemeester kon er niet mee lachen en verwittigde politie en brandweer. Die hebben het spandoek verwijderd. De burgemeester is van plan om te onderzoeken wie daarvoor verantwoordelijk is en heeft intussen de buik vol van de gang van zaken in de Middelkerkse gemeentepolitiek.