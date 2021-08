Spanning stijgt in De Panne, gemeenteraad live te volgen

In de Panne zal de gemeenteraad van morgenavond live te volgen zijn op een groot scherm buiten op het Koningsplein. Bovendien zal de belangrijke vergadering waar gestemd wordt over de politieke toekomst van de gemeente ook op het internet te volgen zijn.

Vorige week werd duidelijk dat er in De Panne een coalitiewissel mogelijk is en dat vroeger burgemeester Ann Vanheste de sjerp van huidig burgemeester Bram Degrieck kan overnemen.

De Gemeenteraadsvoorzitter, Marc Hauspie, speelt zelf geen onbelangrijke rol in de turbulente politieke dagen die De Panne nu beleeft. Het zijn immers N-VA schepen Cindy Verbrugge en onafhankelijk raadslid Hauspie die de meerderheid rond Bram Degrieck van Plan B en Actie de rug toekeren.

Wat er morgen op de gemeenteraad door de raadsleden zal gestemd worden, is nog niet duidelijk. In elk geval kan de huidige oppositie de meerderheid rond Bram Degrieck breken en dan wordt Ann Vanheste van Lijst Burgemeester midden in de legislatuur de nieuwe burgemeester van De Panne. Bram Degrieck verzet zich fel tegen die burgemeesterswissel.

LEES OOK: