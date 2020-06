Speciaal strandpad voor minder mobiele personen

In veel badsteden zijn al soortgelijke wandelpaden aangelegd. Het betonnen wandelpad blijft er de hele zomer liggen en wordt meerdere keren per dag zandvrij gemaakt. De voorziene zones worden aangegeven door een bord waarop een QR-code staat. Wie die inscant, komt op een webpagina terecht waar je bijvoorbeeld meer info vindt over rolstoeltoegankelijke toiletten in de buurt. Het is de bedoeling dat er in de toekomst nog meer strandpaden bijkomen. Deze zomer zijn er dat twee, aan de Parijsstraat in het centrum van de stad en aan de Diksmuidestraat in Mariakerke.