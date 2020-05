Speciale eenheden overmeesteren man in Kortrijk

In Kortrijk zette de politie deze middag de grote middelen in. Een man, die als gevaarlijk werd beschouwd, verschanste zich in een woning in de Sint-Rochuslaan.

De politie werd om 11 uur verwittigd. De man was, gewapend met messen en een bijl, alleen in de woning. De politie zette de omgeving af, mensen in de buurt moesten binnenblijven. Ook de hulpdiensten en de speciale eenheden snelden ter plaatse. De politie probeerde eerst drie uur lang met de man te onderhandelen.

(lees verder onder de foto)

Politie valt woning binnen

Rond half drie zijn de speciale eenheden, met schilden en kogelvrije vesten, de woning binnengevallen. Enkele minuten later werd de man door ambulanciers naar buiten gebracht. De machtsontplooiing was groot, maar er was nooit echt paniek. De man is geen onbekende voor de politie, het gaat om een 33-jarige Pool die eerder al overlast veroorzaakte.

(later meer)