Tijdens Wapenstilstand wordt de 31.586ste Last Post gespeeld. Het is de eerste keer dat dit eerbetoon doorgaat na de grote eeuwherdenking. De Last Post is uitzonderlijk op groot scherm te zien op de Grote Markt in Ieper. Door het slechte weer was er wel opvallend minder volk. Ook de Vlaamse en Federale ministers blonken vooral uit in afwezigheid.