Speciale pizzadooscontainers in Brugge

Het is een opmerkelijk zicht op het stationsplein in Brugge: vuilnisbakken die enkel bestemd zijn voor pizzadozen. Die moeten ervoor zorgen dat de dozen niet langer rondslingeren op het plein.

De pizzadozen geraken niet goed in gewone vuilnisbakken. Daarom heeft de stad nu speciale rolcontainers geplaatst. De handelaars die de pizza’s verkopen, zullen hem zelf leegmaken. Als het project succes kent, probeert de stad het misschien ook uit op andere locaties in Brugge.

Philip Pierins (Schepen van openbaar domein): "Er is een speciale gleuf om de pizza erin te steken. Is hij nog te groot dan kan de vuilnisbak uiteraard ook open. De vuilnis wordt weer meegenomen door de producent. We werken ook een soortgelijk systeem uit voor wafels in de binnenstad."