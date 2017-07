The Royal British Legion heeft een wel heel merkwaardige poppy-pin ontworpen voor 100 jaar Slag Bij Passendale.

De pin-poppy of pin-klaproos, symbool van Flanders Fields, is gemaakt van bommenschroot gevonden in de grond rond Ieper en klei van de slagvelden. En elke poppy vertelt het verhaal van een soldaat die Passendale niet overleefde. Op een certificaat staat ook de naam van de militair, de dag dat hij overleed en waar hij begraven ligt.

