Specialist sceptisch over toekomst Bombardier

Een uitdoofscenario met als eindstation de complete sluiting van Bombarbier Brugge. Dat is de rationele blik van Jan-Bart Van In uit Gistel op de plannen van de Canadese trein- en trambouwer.

Als economisch journalist volgt hij het reilen en zeilen van de Canadese bus- en treinbouwer al zo’n 30 jaar. In de gouden jaren 60 werkten in de ‘Brugeoise’ maar liefst 2800 mensen, nu schieten daar nog maar 480 of één op zes van over. En de Europese directie wil nog afbouwen. Volgens Van in betekent de nabijheid van de fabriek in het Noord-Franse Crespin de doodsteek voor de vestiging in Brugge. “We stellen vast dat Crespin grotere volumes binnenhaalt. De arbeidskost ligt ook 10 tot 15 procent lager. En er is ten slotte een groter aanbod van arbeiders.”

Oorspronkelijk was de Bombardiersite 32 hectare groot. Intussen is zeker al 10 hectare aan terreinen verkocht, onder meer aan andere bedrijven, De Lijn en recenter aan het VTI. Dat het bedrijf nog eens met de helft moet inkrimpen, voorspelt weinig goeds, zegt Van In.