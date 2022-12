Dankzij de ijskoude temperaturen van de afgelopen dagen, bleven ijskiters hoogdagen. Ijskiten is een combinatie van schaatsen en kiten. Het zorgde voor spectaculaire beelden op ondergelopen weides in Alveringem.

Arne Thiébaut is niet aan zijn proefstuk toe, al is het intussen wel twee jaar geleden dat het hier nog kon: ijskiten. De Oostendenaar combineert zo zijn twee liefdes. Kiten doet hij normaal alleen in de zomer, maar nu dus ook in december. Het overstromingsgebied van de Ijzer in Stavele is voor hem de ideale plaats om te genieten van deze unieke ervaring.