Dimitri Vandepoele (Northseakayak): “We konden dit filmen en we merken dat onze instructiefilm na een paar uur delen op sociale media nogal succesvol is, ook bij de “gewone mensen” die eens zien hoe zowel de NH90 crew als wijzelf in onze zeekajaks te werk gaan.” Dimitri Vandepoele is een zeekajakker die al twee keer de oversteek tussen Nieuwpoort en Ramsgate maakte, solo en zonder begeleiding.