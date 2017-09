Spectaculair verkeersongeval op E403

Op de E403 is deze morgen een ongeval gebeurd. Een oplegger die geladen was met 2 andere wagens én een derde wagen voorttrok kwam in de berm terecht.

Het ongeval gebeurde in de staart van een file van eerder ongeval op de snelweg. Net voorbij de afrit Roeselare-Beveren reed de oplegger een andere vrachtwagen aan. Daardoor belandde de oplegger, die geladen was met twee wagens en een derde terreinwagen voorttrok in de berm.

De bestuurders van beide vrachtwagens werden gewond naar het ziekenhuis overgebracht. Eén van hen is zwaargewond, maar niet in levensgevaar.

Richting Kortrijk is de rechterrijstrook versperd, de oprit 8 in Roeselare-B is volledig versperd voor de takelwerken.