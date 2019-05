Kort na de namiddag heeft een haag vuur gevat in de Brugsesteenweg in Roeselare. De brand was hevig, maar er vielen gelukkig geen gewonden.

Een man was het onkruid uit zijn haag aan het wegbranden, toen plots de vlammen in de haag sloegen. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en hebben de brand meteen kunnen blussen. Van het aanpalende huis zijn enkele rolluiken gesmolten en is er een venster kapot. Naast de woning is er een kledingzaak, daar is er rookschade. De man raakte bevangen door de rook, maar moest uiteindelijk niet naar het ziekenhuis.