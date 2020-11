Speelpleinwerking geeft kinderen broodnodige verzetje

Want ook zij missen anders sociaal contact. Onder meer Veurne biedt zo’n werking aan. Met deze vakantie gemiddeld ongeveer 30 tevreden kinderen per dag.

Het was lang onduidelijk of in ons land speelpleinwerking mocht doorgaan. Daarom hebben veel ouders nog snel vrijaf genomen. Het is op de speelpleinwerking in Veurne dan ook niet zo druk. Gemiddeld komen er 30 kinderen per dag naar de speelpleinwerking. Ingedeeld in twee aparte bubbels, ook al is dat niet echt nodig. De herfstvakantie is met een week verlengd. Daarom voorziet Veurne ook volgende week noodopvang.