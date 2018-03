Spekglad op de weg: verschillende ongevallen in West-Vlaanderen

UPDATE 12U30 - Deze middag kans op sneeuw

Het ergste lijkt voorbij, verschillende ongevallen zijn afgehandeld. Deze middag is er wel nog kans op sneeuw in onze provincie. Wie de weg op gaat wordt aangeraden om waakzaam te zijn. Voetgangers en fietsers kunnen gevaarlijke slippartijen maken op ijsplekken. Aan chauffeurs wordt gevraagd om onmiddellijk hun rijgedrag aan te passen aan de weersomstandigheden.

De spoeddiensten zitten overvol door de weersomstandigheden

UPDATE 11u30 - Overzicht verkeersongevallen

A19 oprit richting Ieper.

E17 ter hoogte van Rekkem richting Antwerpen. Daar staat een vrachtwagen in schaar.

R8 afrit Marke.

Ei Kortrijk richting Frankrijk. Ongeval met drie voertuigen.

Stationsstraat in Moen. Wagen botst door spekgladde wegen tegen huis.

Ongeval ter hoogte van Moorsele richting Doornik. De linker- en middenrijstrook zijn er versperd.

In Sint-Lodewijk Deerlijk is een vrachtwagen vanmorgen tegen een reclamepaneel gegleden in de Kapellestraat. De brandweer moest de straat even afsluiten, want het reclamepaneel dreigde om te vallen, en moest verwijderd worden.

"Bestrijden gladheid niet evident"

Het Agentschap Wegen en Verkeer doet er alles aan om de wegen ijsvrij te krijgen, maar in deze omstandigheden waarbij de regen het gestrooide zout wegspoelt en daarna onmiddellijk aanvriest is dat niet evident. Ook het bestrijden van deze vorm van gladheid is niet evident, verloopt eerder moeizaam en kan enige tijd in beslag nemen.



Het Agentschap Wegen en Verkeer strooide afgelopen nacht 800 ton preventief en blijft ook de rest van de dag de toestand op de weg opvolgen. Waar en wanneer het nodig is zal extra worden uitgereden.