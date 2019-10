Spektakel opent afgebrande glijbanen Kortrijk

Zaterdag zullen de brandweermannen die als eerste bij de brand waren nu als eerste de glijbanen in gebruik nemen.

"Ze zin were"

Eind februari brandden de gloednieuwe glijbanen van het zwembad LAGO Kortrijk Weide net voor de grote opening volledig af (zie onderaan). De glijbanen werden volledig identiek weer opgebouwd. Dit weekend, acht maanden later, gaan de glijbanen opnieuw open. Dat werd al aangekondigd met bijna 39.000 kaartjes met de slogan "Ze zin were", of "Ze zijn terug" in het West-Vlaams, in brievenbussen doorheen Kortrijk.

Spektakel tijdens openingsshow

Door de brand ging er zo'n vijf miljoen euro aan materiaal in vlammen op. Vrijdag is een groot openingsspektakel gepland met meer dan 45 drummers van Kortrijk Drumt. Daarnaast komt er een licht-, geluid- en videospektakel die video's projecteert op de glijbanen zelf.

Het zwemparadijs is vrijdag al open, maar voor een ritje op de glijbaan is het nog wachten tot zaterdag. Dan openen de brandweermannen die als eerste bij de brand waren de nieuwe glijbanen. Daarmee wil de organisatie de brandweer bedanken voor hun snelle actie.

Vanaf 10 uur kan het grote publiek vervolgens de 717 meter aan glijbanen uittesten.

