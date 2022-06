Op 1 juli gaat de spektakelmusical 1302 in première op de verlaagde Leieboorden in Kortrijk. Vandaag repeteerden de acteurs en figuranten voor het eerst met kostuums en rekwisieten.

Meer dan 100 acteurs, muzikanten en figuranten werken mee aan 1302, een musical over de Guldensporenslag. Het wordt een waar spektakel met een fabelachtig decor, middeleeuwse kostuums en live muziek.

De spanning stijgt onder de cast. Dat voelt ook Simon Van Gansbeke, die de rol van Jan Breydel zal vertolken, al heeft hij er wel zin in: "Ik denk dat we eenmaal we daar gaan staan, dat we ook wel kippenvel zullen krijgen en dat het knallen zal zijn."