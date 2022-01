Spel helpt kinderen onder narcose gaan in AZ Delta

Kinderen kunnen in AZ Delta vanaf nu al spelend onder narcose gaan voor een operatie dankzij de app Delta Valley. Het spel werd gemaakt door studenten van Digital Art and Entertainment (DAE) van Howest in samenwerking met AZ Delta.

Uit onderzoek blijkt dat de angst die kinderen ervaren bij het in slaap brengen, een invloed heeft op hoe ze zich na de operatie voelen. Minder angst bij de anesthesie vermindert de pijn en misselijkheid na een ingreep. Daarom ging anesthesieverpleegkundige Niels Bogaerts onder supervisie van dr. Valérie Bosteels op zoek naar een manier om die angst te reduceren.

Videospel

Delta Valley is een spel waarin het kind op pad gaat in de wondere wereld van het eiland Delta Valley. Ze starten met het samenstellen van een karakter, zo kunnen ze zich inleven in hun personage. "Daarna gaan ze op stap samen met de delta’s om de boze tovenaar te verdrijven door alle obstakels die hun pad kruisen, weg te blazen. Dit blazen zal later, bij het in slaap brengen van het kind, van pas komen wanneer het slaapgas wordt toegediend", klinkt het bij AZ Delta.

Wie blaast, zal meteen daarna opnieuw moeten inademen. Het is die reflex die ervoor zorgt dat kinderen sneller het ‘slaapgas’ opnemen om onder anesthesie te gaan. “De blaastechniek werd al eventjes gebruikt binnen AZ Delta. Dankzij Delta Valley is er nu ook een interactief spel dat dit stimuleert en kadert in een fantasiewereld. We merken dat kinderen en hun ouders heel enthousiast reageren op de app. Ook de anesthesie verloopt vlotter, waardoor we kunnen zeggen dat de opzet van het spel geslaagd is.

Project van studenten

De afdeling DAE van de Hogeschool West-Vlaanderen bleek uiteindelijk de ideale partner voor het project. De opleiding staat wereldwijd hoog aangeschreven en werd in 2021 nog verkozen tot ‘best game design & development school’. Elk jaar zoeken ze interessante samenwerkingen met bedrijven. Het project rond angstreductie bij anesthesie sprong in het oog en werd onderwerp voor een van de afstudeerprojecten.

Vijf studenten: Ortwin Van der Stappen, Arthur Geeraert, Anouk Tondeleir, Carolin Aust en Roxana Moshashai, kozen ervoor om hun schouders onder dit project te zetten. Na enkele overlegmomenten begon de wereld van Delta Valley vorm te krijgen op papier.