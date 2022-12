Dat analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of een stroomstoot nodig is. Het is al de tweede keer dat Cercle Brugge zo'n opleiding organiseert voor zijn spelers.

Het AED-toestel geeft gesproken instructies. Het helpt je door de reanimatie tot professionele hulpverleners het van je overnemen.