Spellingsfout op oorlogsmonument maanden onopgemerkt

In Oekene bij Roeselare is een spellingsfout opgedoken op het monument voor de gesneuvelde soldaten uit de Eerste Wereldoorlog.

De tekst zal nu worden aangepast, maar het is toch vreemd dat vier maanden lang niemand de fout heeft opgemerkt. Het monument voor de gesneuvelde soldaat aan de kerk van Oekene is nog maar pas gerenoveerd. Op de gedenksteen staat naast de namen van gesneuvelden, ook een oud Vlaams Volkslied ‘ O Kruise den Vlaming’. Bij de renovatie is de oorspronkelijke slotzin ‘En zegen ons Vlaanderland’, gewijzigd in de woorden ‘In zeden ons Vlaanderland’. Een menselijke fout van de steenkapper. De stad Roeselare kijkt nu om een nieuwe arduinplaat aan te brengen met de correcte versie van de tekst.

Schepen van vaderlandslievende verenigingen Marc Vanwalleghem: "Het gerenoveerde monument is op 11 november ingehuldigd in het bijzijn van heel wat nabestaanden. Het is vreemd dat niemand toen de zetfout heeft gezien. Het waren enkele alerte Oekenaars die de fout onlangs hebben opgemerkt. We hebben intussen contact opgenomen met de steenkapper om de fout recht te zetten".