Spermalie ontvangt koningin Mathilde

Koningin Mathilde is vandaag te gast in de Hotel- en Toerismeschool Spermalie in Brugge voor een uitgebreid bezoek.

Dat vormt het sluitstuk van de 65ste verjaardag van de school. Met dit bezoek is het de derde Belgische Koningin op rij die de school ontvangt. In 1984 mocht Spermalie al koningin Fabiola verwelkomen, in 1999 was koningin Paola aan de beurt en nu dus onze huidige koningin Mathilde.

De school heeft een nauwe band met het koningshuis. Heel wat oud-leerlingen vervullen of vervulden ooit een job op het paleis, maar de school staat ook vaak in voor recepties en staatsbanketten die op het paleis worden georganiseerd.