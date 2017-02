Speurders krijgen extra camerabeelden in moordzaak

In de zaak van de moord op Sofie Muylle (27) in Knokke meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, dat er een beperkt aantal reacties zijn binnengekomen op het opsporingsbericht.

Vorige week lanceerde het parket een opoep naar camerabeelden van de nacht van de feiten. Die beelden worden nu verder onderzocht. Het slachtoffer werd op zondag 22 januari aangetroffen op het strand van Knokke, onder een terras ter hoogte van de Zeedijk. Onderzoek wees uit dat zij in de loop van de nacht met geweld om het leven was gebracht. Voorlopig blijft het onduidelijk wat haar precies overkomen is tijdens een avondje uit met haar vriend.

Het parket is op zoek naar bewakingsbeelden van particulieren en handelszaken, vooral in de regio tussen de Nederlandse grens en de grens met buurgemeente Zeebrugge en het gebied gelegen tussen het strand en de assen N34 Elisabethlaan, Bayeauxlaan, Lippenslaan, Dumortierlaan en de Kustlaan.

Mensen die over camerabeelden beschikken wordt gevraagd om die beelden te vrijwaren en zich te melden bij de politie op 0800/30300 of via het e-mailadres opsporingen@police.belgium.eu.