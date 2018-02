Speurders nog steeds op zoek naar vermiste hoogbejaarde

De politie is sinds de late voormiddag verder aan het zoeken naar de hoogbejaarde man uit Heestert, die sinds woensdagmiddag vermist is.

Een duikploeg van de Civiele Bescherming zoekt op het kanaal Bossuit-Kortrijk, aan de sluis van Moen. De man van 95 vertrok woensdag te voet aan het woonzorgcentrum in Heestert, maar keerde niet meer terug. Vandaag zoekt de politie op het water met een peilboot, en er zitten ook duikers in het water. Voorlopig nog zonder resultaat. Gisteren zochten de hulpdiensten met speurhonden, een warmtecamera en zelfs een politiehelikopter. Het is sowieso een onrustwekkende verdwijning, zeker omdat de afgelopen nacht zo koud was.

Peilboot van federale politie zoekt op kanaal in #Moen en #Zwevegem naar vermiste Jaak Verstraete (95). Duikers van Civiele Bescherming standby. Meer @FocusWTV pic.twitter.com/4tTj9NCNxG — Jeroen Vercruysse (@jeroenvercruyss) February 23, 2018

Lees ook: