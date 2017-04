Speurders reconstrueren gezicht vermoorde vrouw

In de zaak van de mysterieuze moord op een jonge Aziatische vrouw in Geluwe wordt aan een 3D-gezichtsreconstructie gewerkt.

Jagers vonden het verkoolde lichaam van de vrouw eind vorig jaar lang een veldweg. Met de reconstructie hopen de speurders straks te weten te komen wie de vrouw is. De jonge Aziatische vrouw is klein van gestalte en had opvallend gelakte teennagels. Ook haar bijzonder Japans uurwerk waar er maar 500 stuks van gemaakt zijn, sprong in het oog. Maar die zaken hebben tot nu niet tot de identificatie van het slachtoffer geleid. De speurders gaan nu een stap verder en laten het gezicht van de vrouw reconstrueren, net zoals ook enkele jaren geleden gebeurde bij een lichaam dat in de duinen van Zeebrugge werd gevonden.