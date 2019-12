Speurders treffen druglabo aan in Vlamertinge en Lo-Reninge

De gerechtelijke diensten van West-Vlaanderen hebben na maandenlang intens speurwerk recent in een boerderij in Vlamertinge een drugslabo aangetroffen.

Onderzoek bracht de speurders op het spoor van een criminele organisatie van Belgische Turken uit Limburg die in Vlamertinge, maar ook in Lo-Reninge boerderijen huurden om er in de stallen een XTC-labo in te richten. Het woonhuis in Lo-Reninge werd gebruikt als onderduikadres voor illegale transmigranten. Daar trof de West-Vlaamse federale gerechtelijke politie (FGP) samen met de lokale politiezone Spoorkin gisteren 7 illegalen aan. Zij waren daar ondergebracht in afwachting van de komst van geschikt transport naar het Verenigd Koninkrijk. Dat dossier wordt verder onderzocht.

Actief drugslab in villa

Het onderzoek leidde de FGP West-Vlaanderen ook naar Limburg waar bij massale huiszoekingen in Maaseik, Maasmechelen, Genk en Heusden Zolder in de kelder van een villa een actief drugslabo werd aangetroffen en een cannabisplantage van een paar honderd planten. Twee aanwezigen waren bezig met de aanmaak van duizenden XTC-pillen. Deze pillen met diverse logo’s, een tableteermachine en een grote hoeveelheid wit poeder werden in beslag genomen. De onderzoekers troffen er ook een geladen pistool met munitie aan.

Gekend bij Europol

De verdachten zijn gekend bij de Europese politiedienst Europol voor de productie van synthetische drugs. Er werden in totaal 7 personen aangehouden, die vandaag voor de onderzoeksrechter in Ieper zullen voorgeleid worden op verdenking van bendevorming, productie en handel in drugs en het witwassen van drugsgelden.