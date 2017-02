Speurders proberen een gedetailleerd beeld te schetsen van wie er die ochtend van 22 januari in de buurt was van de plaats waar de jonge vrouw uit Roeselare voor het laatst is gezien en de plaats waar haar lichaam is gevonden. Een reconstructie van de feiten is vanavond in Faroek te zien op VTM. Er is een gedeeltelijke reconstructie van de weg die Sofie vermoedelijk heeft afgelegd en bewakingsbeelden waarop zij wellicht te zien is. Faroek wordt vanavond uitgezonden om 22.55 uur op VTM.