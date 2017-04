Speurders zoeken getuigen in verdwijningszaak

Speurders zijn nog altijd op zoek naar de vermiste Antonia Kuijpers. Deze Nederlandse vrouw, die door haar naasten gekend is als Mieke, verdween in de zomer van 2014. Ze werd voor het laatst in het bezinestration in Nijvel langs de E19 gezien.

De dag van haar verdwijning ging ze samen met een vriendin op pad. Mieke was die ochtend in het station van Brugge waar ze haar vriendin ging ophalen. Rond elf uur vertrokken ze samen met de wagen naar het binnenland, eerst via de E40 in de richting van Brussel en vervolgens via de E19 naar het Zuiden. Ze reden met de wagen van Mieke, een lichtgrijze Volkswagen Up met de Nederlandse nummerplaat 98-XXD-1. De speurders zoeken nog steeds getuigen die haar daarna nog hebben gezien.

Beschrijving

Antonia ‘Mieke’ Kuijpers was op het ogenblik van de verdwijning 45 jaar oud. Ze is normaal gebouwd en 1m74 lang. Ze heeft halflang blond haar dat meestal opgestoken is. Ze valt op door haar verzorgd uiterlijk. Op de dag van haar verdwijning droeg ze een zwart shirt met een V-hals onder een grijs vestje met knopen, een grijze lange broek en grijze ballerina’s. Ze had een zwarte handtas bij zich en een zonnebril.

Hebt u nuttige informatie met betrekking tot de verdwijning van Mieke, aarzel dan niet contact op te nemen met de politie. Alle tips zijn welkom via het gratis nummer 0800 30300 en via opsporingen@police.belgium.eu Discretie wordt verzekerd.