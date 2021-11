Speurwerk politie redt vermiste vrouw van 79

Intens speurwerk van de Brugse politie, in samenwerking met de scheepvaartpolitie en de Cel Vermiste personen, heeft wellicht het leven gered van een oudere vrouw, die was weggewandeld uit een instelling.

Op dinsdagavond 9 november rond 18 u kwam er bij Politie Brugge een melding binnen dat een dame van 79 jaar vermist werd. De patiënte van het Psychiatrisch Ziekenhuis Onze Lieve Vrouw (OLV) was eerder uit de instelling weggewandeld, waarheen was niet duidelijk. De verdwijning was onrustwekkend en ook door de hoge leeftijd van de dame werden meteen alle middelen en mankrachten ingezet.

4 ploegen van de Brugse politie gingen op zoek, te voet en met de wagen. Ook het droneteam van de scheepvaartpolitie uit Zeebrugge werd ingeschakeld. Via de Cel Vermiste Personen werd kort erna ook de politiehelikopter uit Brussel en een hondengeleider ingezet. Ziekenhuizen werden verwittigd, de Lijn werd ingelicht terwijl alle teams de omgeving uitkamden.

Uiteindelijk werd de vermiste patiënte omstreeks 22u45 teruggevonden toen ze in het vizier kwam van het politieteam in de helikopter. De inzet van de helikopter veroorzaakte wel wat lawaaihinder met klachten van bewoners maar was dus succesvol. De bejaarde vrouw was gevallen en lag tussen de struiken op een moeilijk zichtbare plek, die blijkbaar alleen vanuit de lucht met infrarood- en warmtecamera’s kon worden opgemerkt. Het slachtoffer werd daarna met een ambulance voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.