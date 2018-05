Spierenaar die hoogste bergen bedwong weer thuis

Met die prestatie maakt Koen nu deel uit van de selecte ‘7 summits’-club. Dat zijn mensen die op elk continent de hoogste berg hebben bedwongen. Koen is de eerste West-Vlaming die daarin slaagt. De Mount Everest in de Himalaya is met bijna 9000m de hoogste berg ter wereld, die niet voor niets het dak van de wereld wordt genoemd. "Die tocht naar de top blijft duren, op de duur stap je op karakter, niet meer op kracht omdat het zo ver is", zegt de bergbeklimmer.

Nieuw advontuur

De Kilimandjaro en de Aconcagua hebben geen geheimen meer, maar vooral Mount Vinson op Antarctica heeft een blijvende indruk nagelaten. Voor Koen is het nu weer terug naar de realiteit. Morgen gaat hij weer aan het werk. Maar toch is het ook weer uitkijken naar een nieuwe uitdaging voor de jonge vijftiger uit Spiere-Helkijn.