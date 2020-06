Spilliaert Huis in Oostende heropent met tentoonstelling 'Before the wave'

Het gaat om een voorjaarstentoonstelling die omwille van de lockdown werd uitgesteld. 'Before the wave' verwijst naar een werk van Léon Spilliaert uit 1908.

Spilliaert vs. hedendaagse kunst

Curator Joost Declercq selecteerde een dertigtal kunstwerken van uit privéverzamelingen, waarbij hij het oeuvre van Spilliaert tegenover de hedendaagse kunst van Luc Tuymans, Jan Vercruysse, Lili Dujourie en Cris Brodahl zet.

Londen

De tentoonstelling sluit aan bij de missie van het Spilliaert huis om het oeuvre van de Oostende meester te ontsluiten voor een breed publiek. Begin dit jaar opende de Royal Academy of Arts in Londen nog een Spilliaertexpositie.

'Before the wave' is in juni ieder weekend open. Vanaf juli is dat dagelijks. De tentoonstelling loopt nog tot half oktober.