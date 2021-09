Spin-off KU Leuven Brugge ontwikkelt slimme rolstoel

Onwillekeurige bewegingen

Het besturingssysteem kreeg de naam CoMoveIT Smart, en werkt met een hoofd-voetbesturingssysteem met sensoren. Die sensoren capteren de druk die via het hoofd of de voeten gegeven wordt, waardoor de persoon in kwestie gas kan geven. Links en rechts bewegen gebeurt via de sensoren aan de voeten. Er is vaak nog enige hulp nodig om de gebruiker in zijn of haar stoel te zetten, maar vanaf dat moment kan die de rolstoel volledig autonoom besturen. Daarnaast maakt CoMoveIT Smart gebruik van artificiële intelligentie om onwillekeurige bewegingen van de gebruiker te herkennen en te compenseren. "Zo kan het systeem zich continu aanpassen aan zijn gebruiker. Op die manier kunnen mensen zich meer vloeiend en geleidelijk aan voortbewegen, tegenover de eerder schokkende manier waarop ze nu vooruitgaan", zegt Monbaliu. "Dankzij deze slimme rolstoel kunnen we deze groep gebruikers dus meer autonomie, participatie en levenskwaliteit geven." Voor de verkoop zal CoMoveIT samenwerken met gespecialiseerde rolstoeladviseurs. De spin-off zal dus zelf het product niet rechtstreeks verkopen.