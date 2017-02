Spinrag verrast jong publiek in Kortrijk

In Kortrijk loopt het jaarlijkse kinderkunstenfestival Spinrag.

Nog tot het einde van de week wordt de stad een creatieve plek voor het jonge publiek met films, podiumvoorstellingen, workshops, tentoonstellingen, ateliers enz. Het volledige programma is te vinden op www.spinrag.be. Vandaag palmt onder meer ‘Ivoren Toren’ van Sounding Bodies het Belfort in. Ook voor de allerkleinsten zijn er voorstellingen zoals "In de verte".