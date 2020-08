Spitssnuitdolfijn dood aangespoeld in Wenduine

Vrijdagavond is een gewone spitssnuitdolfijn dood aangespoeld op het strand van Wenduine. Een dag eerder raakte hetzelfde dier in de problemen in Nieuwpoort, maar kon het nog gered worden.

Op donderdag 6 augustus raakte een gewone spitssnuitdolfijn in de problemen ter hoogte van het Oosterstaketsel van Nieuwpoort. Het onfortuinlijke dier kon met wat moeite weer naar open zee worden begeleid, maar de overlevingskansen werden laag ingeschat. In de avond van vrijdag 7 augustus spoelde het zoogdier dood aan op het strand van Wenduine. Het gaat slechts om het zevende bekende geval van een gewone spitssnuitdolfijn in België, maar wel al om het tweede in 2020. Nu zal er een autopsie uitgevoerd worden om de doodsoorzaak te bepalen.

"Kadaver onmiddellijk weggehaald"

Burgemeester Wilfried Vandaele (Open-N-VA): “Omdat we samenscholingen van nieuwsgierigen in deze Covidtijden willen vermijden, werd het kadaver onmiddellijk weggehaald door de brandweer en de technische dienst van de gemeente. Zaterdagochtend werd het dier overgebracht voor onderzoek naar de campus Dierengeneeskunde van de Universiteit Gent in Merelbeke. Het werd daar meteen onderzocht en het skelet zal worden bewaard door de universiteit."

