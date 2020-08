Het dier was in het Oosterstaketsel terecht gekomen en was duidelijk in nood. Luc liep het water in en kon met een aantal omstaanders het dier opnieuw terug in zee duwen, maar even later zwom de dolfijn terug naar het staketsel. Met een touw aan de staart van dier konden ze bij een tweede poging het dier wel terug veilig naar de Noordzee loodsen. Bekijk hier de beelden van de redding.