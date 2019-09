Splitsing zone Westhoek lijkt realistisch verhaal

Er was wel wat ongenoegen omdat de plannen gisteren eerst via de media werden verspreid.

Op de zoneraad van brandweerzone Westhoek deelde de Koksijdse burgemeester Marc Vanden Bussche gisteravond zijn collega’s mee dat de Westkustgemeenten denken aan een eigen zone. Emmily Talpe, burgemeester van Ieper: “Tijdens de zoneraad werd gisterenavond klare wijn geschonken en zijn de bezorgdheden uitgewisseld. De Westhoek en de Westkust staan alvast voor een grote uitdaging, organisatorisch en financieel. De nodige overlegmomenten worden ingelast teneinde op een vlotte maar doordachte manier een opdeling van de hulpverleningszone te onderzoeken. Het is in elk geval voor alle burgemeesters prioritair dat de veiligheid van de inwoners én de kwaliteit van de dienstverlening te allen tijde gegarandeerd blijft.”

Onrust bij personeel

De burgemeester van Ieper reageert in naam van de 15 betrokken burgemeesters. “Dat de eigenheid van de kustgemeenten (onder meer toerismepieken, veel appartementsgebouwen) een verschillende aanpak vergt dan in de steden en gemeenten in het binnenland, is al langer dan vandaag bekend. Dat geldt ook op andere vlakken voor het platteland. De voortijdige communicatie in de media zorgde evenwel voor enig ongenoegen bij de andere burgemeesters. Ook onder het personeel van de brandweerzone heerst ongerustheid.”

Middelkerke wil Zone 1 verlaten en bij Westkust aansluiten

Brandweerzone 1, met Brugge en Oostende als grootste steden, reageert verrast op het mogelijke vertrek van Middelkerke uit de zone. Er was maandag nog zoneraad, en daar is toen niets over gezegd. Voor de gemeenten in brandweerzone 1 zou de bijdrage aan de zone niet stijgen als Middelkerke eruit stapt. Dat vermoedt toch voorzitter Kristof Audenaert. Hij gaat nu informeren bij de gouverneur hoe het verder moet eens de beslissing officieel is.