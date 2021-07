Die laatste zal onder andere gebruikt worden bij rampsituaties, overcrowding, en CO-intoxicatie. "Met deze uitbreiding zijn we nog beter voorbereid op de verwachte drukke zomer, waarvoor we ook extra personeel inzetten, maar spelen we ook in op de toekomst," zegt diensthoofd Saartje Bogaerts. "Want met 27.700 patiënten per jaar was de maximale capaciteit van de dienst bereikt." In de twee eerste weken van juli werden al 1000 patiënten op spoed opgenomen.