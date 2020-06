Spontane protestactie aan asielcentrum in Koksijde: "We are not prisoners"

Een 15-tal asielzoekers houdt momenteel een protestactie in het asielcentrum van Koksijde. Ze scanderen slogans en op een spandoek staat “We are not prisoners”.

Ze protesteren tegen de lockdown die in het centrum van kracht is. Door een corona-uitbraak besliste de crisiscel van Lokaal Bestuur Koksijde dat niemand het centrum in- of uit mag. Maar dit weekend verdwenen de agenten aan de poort, en konden de asielzoekers weer even het open centrum verlaten. Maar vandaag staan er opnieuw agenten, en dat leidde tot een protestactie.

De actie verloopt rustig en is eerder symbolisch, zegt een woordvoerder van Fedasil. “Ze begrijpen dit niet. Het is een open centrum en binnen gelden er strenge regels om corona niet te verspreiden.”