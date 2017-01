Het personeel van trein- en trambouwer Bombardier in Brugge heeft dinsdag het werk neergelegd. Dat gebeurde nadat de Europese CEO Philippe Crauste de intenties voor de toekomst van de vestiging had uiteengezet. Officieel is er nog niets bekend, maar een sluiting zou niet aan de orde zijn. De activiteiten in Brugge zouden wel worden herschikt.

Om 15.00 uur is er een persmoment van het gemeenschappelijk vakbondsfront in de fabriek.

