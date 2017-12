Spontane staking bij McBride in Ieper

Bij schoonmaak- en cosmeticaproducent McBride in Ieper is woensdag een spontane staking uitgebroken. Die kwam er nadat onderhandelingen rond een nieuwe cao spaak zijn gelopen.

Het gaat enkel om arbeiders die het werk hebben neergelegd. Bij McBride in Ieper werkt in totaal een vierhonderdtal mensen.

Onlangs waren er ook stakingen in de Waalse vestiging in Estaimpuis. Na lang onderhandelen kwam er een akkoord uit de bus en bekwamen de werknemers onder meer ecocheques. Het personeel in Ieper meent daar nu ook recht op te hebben. Onderhandelingen woensdag draaiden op niets uit waardoor het personeel van de namiddagploeg het werk neerlegde. Verwacht wordt dat die zeker 24 uur zullen aanhouden. "We hopen zo snel mogelijk weer rond te tafel te zitten om tot een akkoord te komen", aldus Bram Van Braekevelt, secretaris van de liberale vakbond