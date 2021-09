Spookrijder rijdt zich te pletter op E403 in Roeselare

Op de E403 ter hoogte van Roeselare is in de nacht van woensdag op donderdag een dodelijk ongeval gebeurd. Een spookrijder botste er frontaal tegen een vrachtwagen.

Het ongeval gebeurde rond 3 uur in de richting van Kortrijk. Om een onduidelijke reden reed een bestuurder de E403 op in de tegenovergestelde richting en botste frontaal op een vrachtwagen. De hulpdiensten snelden ter plaatse, maar voor de bestuurder van de wagen, een man van 28 uit Kortrijk, kwam alle hulp te laat. Het gaat om een man uit Kortrijk. De vrachtwagenbestuurder raakte lichtgewond. De snelweg was een tijdlang volledig afgesloten.

Door het zware ongeval bleef de E403 enkele uren afgesloten voor het verkeer.