Spoor bereidt zich voor op hoge temperaturen met hitteplan

Infrabel heeft zijn hitteplan geactiveerd in afwachting van de uitzonderlijk hoge temperaturen die eind deze week worden verwacht. Dat kondigt de spoornetbeheerder aan.

Het verkeerscoördinatiecentrum van Infrabel geeft meermaals per dag weerberichten door aan de collega's op het terrein, zodat zij de veiligheid van het spoorwegnet kunnen garanderen. Door de huidige hoge temperaturen kan het tot 20°C warmer worden in de sporen.

Spoorvervorming

De spoorstaven, de ballast (de kiezelstenen onder en tussen de sporen) en de betonnen dwarsliggers slaan die warmte op. Maar sporen in België zijn afgeregeld op een temperatuur van 25 graden. Bruuske temperatuurschommelingen kunnen ertoe leiden dat de sporen vervormen - en in extreme gevallen gaan slingeren - waardoor treinen niet meer veilig kunnen rijden. Maar gelukkig is dit eerder uitzonderlijk, verzekert Infrabel. De dwarsliggers vangen het grootste deel van de krachten op wanneer een spoor uitzet door de warmte.

Gevaar voor kortsluiting

Om veiligheidsredenen stuurt Infrabel onderhoudsploegen om de sporen te controleren Daarnaast kunnen hoge temperaturen ook problemen veroorzaken op de sensoren (de zogenaamde stroomspoorkringen, assentellers en pedalen) die in het spoor zitten en die de positie van een trein detecteren. Maar met dit weer is er ook kans op moeilijkheden voor de bovenleiding, waardoor er gevaar voor kortsluiting ontstaat.

Om de veiligheid te garanderen lanceerde Infrabel het hitteplan met een reeks preventieve maatregelen. Het gaat dan onder meer over controle van de sporen, wissels, bovenleidingen, airconditioning van elektrische installaties en datacenters, en identificatie van brandgevoelige spoorwegbermen.