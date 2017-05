Dat is nodig om werken uit te voeren op de lijn 69 tussen Kortrijk-West en Poperinge. Ook voetgangers kunnen er geen gebruik meer van maken. Het verkeer wordt omgeleid via de Molenstraat. Volgens de planning van Infrabel gaan de overwegen in de Vagevuur- en Kouterstraat midden juni weer open. De drie overwegen in het centrum van de stad zouden op 1 juli weer open zijn.